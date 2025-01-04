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Erkek arkadaşının öldürdüğü gazeteciye veda

Elazığ'da erkek arkadaşı tarafından vurulan ve 49 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden 25 yaşındaki yerel televizyon muhabiri Semra Demirelli, çalıştığı kanalın önünde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olay sonrası saldırgan da intihar etmişti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Ocak 2025 16:21, Son Güncelleme : 04 Ocak 2025 16:23
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Erkek arkadaşının öldürdüğü gazeteciye veda

Elazığ'da erkek arkadaşı tarafından tabanca ile vurulan ve 49 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yerel televizyon muhabiri Semra Demirelli (25), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 15 Kasım 2024'te öğle saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi 263'üncü Sokak'ta meydana geldi. Vahap Selim Çetin (26), yerel televizyonda muhabir olan kız arkadaşı Semra Demirelli'nin evine gitti. Demirelli'nin annesinin de evde olduğu sırada ikili arasında iddiaya göre 'kıskançlık' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada Vahap Selim Çetin, yanında getirdiği tabancayla Semra Demirelli'ye ateş etti.

Ensesinden vurulan Demirelli ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinden kaçan Vahap Selim Çetin de Akçakiraz beldesinde tabancasını başına dayayarak ateş etti. Ağır yaralanan Çetin, kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Semra Demirelli de 49 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Demirelli'nin cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

ÇALIŞTIĞI KANALIN ÖNÜNDE TÖREN

Semra Demirelli'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından çalıştığı kanalın önüne getirildi. Burada düzenlenen törene mesai arkadaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Kanal Fırat Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık, Semra'ya Allah'tan rahmet dileyerek, yakınlarına başsağlığı diledi. Mesai arkadaşları, tabutuna karanfiller ve Semra'nın kullandığı mikrofonu bıraktı. Daha sonra öğle vakti İmam-ı Azam Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Demirelli'nin ailesi ve yakınları, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl müftüsü İrfan Üstündağ'ın kıldırdığı namazın ardından cenaze, Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

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