5 gündür kayıptı, cesedi bulundu

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Şener'in ailesinin 5 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesindeki Beştepeler Mesire Alanı'nda yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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