Ferdi Tayfur'un tabutu başında kavga çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: SGK'yı batırmak bir CHP geleneği
Cumhurbaşkanı Erdoğan: SGK'yı batırmak bir CHP geleneği
'4 milyon insan ölümle burun buruna'
'4 milyon insan ölümle burun buruna'
Hamile öğretmeni işten çıkaran koleje 'ayrımcılık tazminatı' cezası
Hamile öğretmeni işten çıkaran koleje 'ayrımcılık tazminatı' cezası
'Türkiye'nin kedi sevgisi büyüleyici'
'Türkiye'nin kedi sevgisi büyüleyici'
'Influencer'lara yasal ve etik eğitim
'Influencer'lara yasal ve etik eğitim
Yönetmelik güncellendi, Bakan Yumaklı duyurdu: Artık zorunlu olacak
Yönetmelik güncellendi, Bakan Yumaklı duyurdu: Artık zorunlu olacak
Akademide eğitim alacak öğretmen adaylarına verilecek tutar netleşti
Akademide eğitim alacak öğretmen adaylarına verilecek tutar netleşti
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması!
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması!
FETÖ'ye bilgi sızdıran 3 polis hakkında istenen cezalar belli oldu
FETÖ'ye bilgi sızdıran 3 polis hakkında istenen cezalar belli oldu
Yunus Emre Enstitüsü'ndeki yolsuzlukta 8 tutuklama
Yunus Emre Enstitüsü'ndeki yolsuzlukta 8 tutuklama
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Emeklilere ücretsiz oldu: e-Devlet'ten erişim sağlanıyor
Emeklilere ücretsiz oldu: e-Devlet'ten erişim sağlanıyor
MTV'de ilk taksit ödemeleri başladı: Son gün 31 Ocak
MTV'de ilk taksit ödemeleri başladı: Son gün 31 Ocak
Üç ilde ekmeğe zam geldi
Üç ilde ekmeğe zam geldi
İmralı heyeti Devlet Bahçeli ile ne konuştu? Ahmet Türk'ten açıklama
İmralı heyeti Devlet Bahçeli ile ne konuştu? Ahmet Türk'ten açıklama
Memur maaş zammı birçok kalemi etkiledi
Memur maaş zammı birçok kalemi etkiledi
2 yıllık davada karar çıktı: Kadın öğretmen, kocasına nafaka ödeyecek
2 yıllık davada karar çıktı: Kadın öğretmen, kocasına nafaka ödeyecek
'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı!
'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı!
Sosyal yardım alan öğrencilere ulaşım desteği artırıldı
Sosyal yardım alan öğrencilere ulaşım desteği artırıldı
'Ayhan Bora Kaplan' soruşturmasında bilgi sızdıran 3 polise dava
'Ayhan Bora Kaplan' soruşturmasında bilgi sızdıran 3 polise dava
Aralıkta fiyatı en çok artan ve düşen ürünler
Aralıkta fiyatı en çok artan ve düşen ürünler
MB açıkladı: İşte faiz indiriminin nedenleri
MB açıkladı: İşte faiz indiriminin nedenleri
MEB'den 'Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine' ilişkin açıklama
MEB'den 'Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine' ilişkin açıklama
Narin cinayeti soruşturmasında adı geçen imam ihraç edildi
Narin cinayeti soruşturmasında adı geçen imam ihraç edildi
Bakan Bolat: Enflasyonda 7 ayda 31 puan gerileme görüldü
Bakan Bolat: Enflasyonda 7 ayda 31 puan gerileme görüldü
Aile Hekimliğinde yeni dönem başladı
Aile Hekimliğinde yeni dönem başladı
Gece saatlerinden itibaren yağış geliyor!
Gece saatlerinden itibaren yağış geliyor!
Bolat: Enflasyondaki düşüş 2025'te de devam edecek
Bolat: Enflasyondaki düşüş 2025'te de devam edecek
Pazartesi başlayacak: İstanbul'da toplu ulaşıma zam geliyor
Pazartesi başlayacak: İstanbul'da toplu ulaşıma zam geliyor
İşte 2025 yılında kalem kalem memur maaşları...
İşte 2025 yılında kalem kalem memur maaşları...
Ana sayfaHaberler Magazin

Ferdi Tayfur'un tabutu başında kavga çıktı

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene ailesi ve sevenleri katılırken, sanatçının kızı Tuğçe Tayfur ve yeğeni Şirin Gözalıcı arasında gerginlik yaşandı. Tören sırasında Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt fenalaşarak sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ocak 2025 16:38, Son Güncelleme : 04 Ocak 2025 16:40
Yazdır
Ferdi Tayfur'un tabutu başında kavga çıktı

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden müzik ve Yeşilçam dünyasının unutulmaz ismi Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlanıyor.

Tayfur'un cenazesi AKM'de düzenlenen törenin ardından Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi.

Sanatçının bir süredir arasının bozuk olduğu kızı Tuğçe Tayfur, AKM'de yapılan anma törenine hamilelik nedeniyle katılmadı ancak camiye geldi.

Ferdi Tayfur'un son anlarına kadar yanında olan yeğeni Şirin Gözalıcı ise Tuğçe Tayfur'un cenazeye katılmasına tepki gösterdi.

"O BURAYA GELMEYECEK"

"O buraya gelmeyecek" diye bağıran Gözalıcı'ya Tayfur küfür ederek karşılık verdi. Tuğçe Tayfur'u annesi Necla Nazır sakinleştirmeye çalıştı.

BÜYÜK OĞLU FENALAŞTI

Bu arada Ferdi Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt baygınlık geçirdi.

4 ÇOCUK BABASI

Ferdi Tayfur, oyuncu Necla Nazır'la ilişkisinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Aydın ile 'soyadı' anlaşmazlığı nedeniyle davalık olmuştu. Şarkıcı, kızının ticari amaçlı olarak 'Tayfur' soyadını kullanmaması için suç duyurusunda bulunmuştu.

Habibe Ümyani Demir'le birlikteliğinden Ferdi Taha adında bir çocuğu olan Tayfur'un, ilk eşi Zeliha Turanbayburt'tan Timur adından bir oğlu daha bulunuyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber