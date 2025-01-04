Ferdi Tayfur'un tabutu başında kavga çıktı

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden müzik ve Yeşilçam dünyasının unutulmaz ismi Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlanıyor.

Tayfur'un cenazesi AKM'de düzenlenen törenin ardından Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi.

Sanatçının bir süredir arasının bozuk olduğu kızı Tuğçe Tayfur, AKM'de yapılan anma törenine hamilelik nedeniyle katılmadı ancak camiye geldi.

Ferdi Tayfur'un son anlarına kadar yanında olan yeğeni Şirin Gözalıcı ise Tuğçe Tayfur'un cenazeye katılmasına tepki gösterdi.

"O BURAYA GELMEYECEK"

"O buraya gelmeyecek" diye bağıran Gözalıcı'ya Tayfur küfür ederek karşılık verdi. Tuğçe Tayfur'u annesi Necla Nazır sakinleştirmeye çalıştı.

BÜYÜK OĞLU FENALAŞTI

Bu arada Ferdi Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt baygınlık geçirdi.

4 ÇOCUK BABASI

Ferdi Tayfur, oyuncu Necla Nazır'la ilişkisinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Aydın ile 'soyadı' anlaşmazlığı nedeniyle davalık olmuştu. Şarkıcı, kızının ticari amaçlı olarak 'Tayfur' soyadını kullanmaması için suç duyurusunda bulunmuştu.

Habibe Ümyani Demir'le birlikteliğinden Ferdi Taha adında bir çocuğu olan Tayfur'un, ilk eşi Zeliha Turanbayburt'tan Timur adından bir oğlu daha bulunuyor.