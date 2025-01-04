Ferdi Tayfur'un tabutu başında kavga çıktı
Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene ailesi ve sevenleri katılırken, sanatçının kızı Tuğçe Tayfur ve yeğeni Şirin Gözalıcı arasında gerginlik yaşandı. Tören sırasında Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt fenalaşarak sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden müzik ve Yeşilçam dünyasının unutulmaz ismi Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlanıyor.
Tayfur'un cenazesi AKM'de düzenlenen törenin ardından Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi.
Sanatçının bir süredir arasının bozuk olduğu kızı Tuğçe Tayfur, AKM'de yapılan anma törenine hamilelik nedeniyle katılmadı ancak camiye geldi.
Ferdi Tayfur'un son anlarına kadar yanında olan yeğeni Şirin Gözalıcı ise Tuğçe Tayfur'un cenazeye katılmasına tepki gösterdi.
"O BURAYA GELMEYECEK"
"O buraya gelmeyecek" diye bağıran Gözalıcı'ya Tayfur küfür ederek karşılık verdi. Tuğçe Tayfur'u annesi Necla Nazır sakinleştirmeye çalıştı.
BÜYÜK OĞLU FENALAŞTI
Bu arada Ferdi Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt baygınlık geçirdi.
4 ÇOCUK BABASI
Ferdi Tayfur, oyuncu Necla Nazır'la ilişkisinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Aydın ile 'soyadı' anlaşmazlığı nedeniyle davalık olmuştu. Şarkıcı, kızının ticari amaçlı olarak 'Tayfur' soyadını kullanmaması için suç duyurusunda bulunmuştu.
Habibe Ümyani Demir'le birlikteliğinden Ferdi Taha adında bir çocuğu olan Tayfur'un, ilk eşi Zeliha Turanbayburt'tan Timur adından bir oğlu daha bulunuyor.