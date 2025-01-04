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Kıdem tazminatı gram gram eridi!

TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyonu sonrası 2025'in ilk yarısı için belirlenen kıdem tazminatı tavanı 46 bin 654 TL oldu. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, tazminatın altın cinsinden değerinin yıllar içinde nasıl düştüğünü ortaya koyarak, 2002'de 104 gram altın alınabilirken, 2025'te sadece 15.5 gram altın alınabileceğini belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ocak 2025 18:50, Son Güncelleme : 04 Ocak 2025 18:51
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Kıdem tazminatı gram gram eridi!

TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte 6 aylık memur zammı belli oldu. Memur maaş kat sayısına göre hesaplanan kıdem tazminatı tavanı da yılın ilk yarısı için 46 bin 654 TL oldu.

Kıdem tazminatı gram gram eridi

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, kıdem tazminatı tavanının yılın ilk yarısı 46 bin 654 TL olduğunu dikkat çekti ve ödemenin yıllara göre değişimini hesapları ve nasıl eridiğini ortaya koydu.

SGK Uzmanı Erdursun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2002 yılında 104 gram olan kıdem tazminatının 2025'te 15.5 gram altın alınabildiğini dikkat çekerek şu paylaşımı yaptı:

"Kıdem Tazminatı Tavanı 01/01/2025-30/06/2025 için 46.654 TL oldu. 2002'de kıdem tazminatı tavanı ile 104 gram altın alınabiliyorken, 2008'de 54 gram, 2015'de 38 gram, 2020'de 15 gram, 2024'de 14 gram, 2025'de 15.5 gram altın alınabiliyor anca

2025 Kıdem tazminatı tabanı ve tavanı ne kadar oldu?

Asgari ücret ile birlikte kıdem tazminatında taban tutar 26 bin 4 liraya yükselmişti. Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş zam oranı ile belirleniyor. Açıklanan memur zammı ile birlikte 2024 Temmuz-Aralık döneminde 41 bin 827 TL olarak ödenen kıdem tazminatı tavan, 2025 Ocak-Haziran dönemi için 46 bin 654 TL oldu.

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