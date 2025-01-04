Akgün'den 4 maçta 4 gol 4 asist

Milli futbolcu takımının ikinci golüne imza attı. Akgün bu golle son 4 maçta 4 gol 4 asistlik katkı yapmış oldu.

Akgün, takımının Göztepe ile oynadığı maçta da ağları havalandırdı.

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