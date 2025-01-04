Donmak üzereyken bulunmuştu; Hayatını kaybetti

Tavşanlı ilçesinde oturan Hayrettin Adıgüzel, 30 Aralık'ta saat 17.00 sıralarında 43 UK 642 plakalı otomobiliyle evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi çevrede yaptığı aramalarda Adıgüzel'i bulamayınca jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu.

İlçede Hayrettin Adıgüzel'in bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra sivil arama kurtarma dernekleri üyelerinin de desteğiyle arama kurtarma ekibi oluşturuldu. Ekipler, Yaylacık Ormanı ve Şahmelek mevkisinde çamura saplanmış otomobilini, 1 kilometre ileride de Adıgüzel'i yerde hareketsiz buldu.

Adıgüzel, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde kalan Adıgüzel, dün çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Adıgüzel için Tavşanlı Hanımçeşme Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Adıgüzel'in yakınları ile köylüler katıldı. Adıgüzel, daha sonra Tavşanlı Mezarlığı'na defnedildi.