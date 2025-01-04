Mardin'de zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı

Yaralılardan Ramazan Ö.'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazada araçlardaki Nurullah Ş. (21), Ömer S. (22), Necla K. (38), Uğur Ü. (42), Irmak Ç. (2) ve Ramazan Ö. (62) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, 18.20 sıralarında Ömerli ilçesi Şafak Mahallesi'nde meydana geldi. Plakaları ve sürücüleri belirlenemeyen 2 otomobil ile 1 hafif ticari araç çarpıştı.

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