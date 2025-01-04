Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur'un mezarına toprak attı
Arabesk müziğin "Ferdi Baba"sı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata veda etti. Büyük bir kalabalık, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı cenaze töreninde Tayfur'u son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ocak 2025 22:30, Son Güncelleme : 04 Ocak 2025 23:07
Ferdi Tayfur'un ölümünden sonra yayınladığı mesajında, "Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü" ifadelerini kullanarak üzüntüsünü dile getiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de cenaze törenine katılıp Tayfur'un mezarına toprak attı.
Arabeskin "Ferdi Baba"sı Ferdi Tayfur, 79 yaşında Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yummuştu.
Sanat dünyasından sevenlerine, büyük bir kalabalık vatandaş, Tayfur'u son yolculuğunda yalnız bırakmadı.