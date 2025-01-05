Fenomen Murat Övüç serbest bırakıldı
Dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına altına alınan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ocak 2025 21:32, Son Güncelleme : 05 Ocak 2025 21:32
Hakkında yakalama kararı bulunan Murat Övüç, Beyoğlu'nda gözaltına alınmıştı. "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Övüç, sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sosyal medya fenomeni bindiği uçakta türban takarak seyahat ettiği anları yayınlamıştı.