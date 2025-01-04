Leyla Şahin Usta: Siyasette yürek ister, cesaret ister

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, salonda yüzlerce Recep Tayyip Erdoğan gördüklerini söyledi.

Her gencin birer Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getiren Usta, "Bu ülkede yıllar önce gençler, sağcı-solcu denilerek kavga ettirilip birbirlerine düşman ettirilmeye, Sünni ve Alevi diye kavga ettirilmeye çalışıldı. Yine AK Parti'den önce bu ülkede gençler, başörtülü başı açık diye, inananlar ve inanmayanlar diye kavga ettirilmeye çalışıldı ama hepsinin üzerine bir sünger çektik. Bunu AK Parti'nin 2002'de kurulmasıyla birlikte sayın Genel Başkan'ımız ve Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Artık bugünden sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' demesiyle birlikte tarih değişmeye başladı." diye konuştu.

Bu süreçte çok bedeller ödendiğini dile getiren Usta, şöyle devam etti:

"Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a 'muhtar bile olamaz' denildi, siyasi hayatı bitirilmeye çalışıldı, hapse atıldı ama siyaset yürek ister, inanç ister, iman ister. Bizim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'da da diğer siyasi liderlerden, siyasi partilerin genel başkanından en farklı olan özellik işte o cesaret, o yürek, o inanç ve o iman. Bu imanla bugün Sayın Cumhurbaşkanı'mız olarak, Genel Başkan'ımız olarak sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada ismi bilinen bir lidere sahibiz. Gençler sizlerden tek bir arzumuz ve isteğimiz var. Sayın Genel Başkan'ımızın liderliğinde onu örnek alarak, korkmadan, cesurca bu ülkenin geleceği için çalışmanız. Dürüst, ahlaklı, iyi insanlar olarak bu ülkenin geleceğinde 'ben de varım' diyerek korkmadan, çekinmeden meydanlara çıkmanız."

15 Temmuz öncesi bu ülkenin gençliğine hep eleştiri getirildiğini belirten Usta, 15 Temmuz'da en çok meydanlara çıkanların da gençler olduğunu kaydetti.

"Siyasette yürek ister, cesaret ister"

Bugün burada olmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a borçlu olduğunu vurgulayan Usta, şöyle devam etti:

"1998'de üniversitede atılan genç kızlardan, öğrencilerden biri iken bugün buradaysam, bugün bu ülkede bir milletvekiliysem, doktorsam, söz sahibiysem, kendimi temsil edebiliyorsam, bu ülkenin kadınları olarak biz de varız diyebiliyorsam bunu da Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye, bu gençlere, bu ülkenin başarılarına borçluyuz. Siyaset yürek ister, cesaret ister dedik. Gözlük çıkartmakla, bir takım estetik operasyonlarla gençlik olmaz, cesaret olmaz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın hala yüreğinin aynı sizler gibi genç çarptığından hiç şüpheniz olmasın."

Bu ülke için yapacak çok iş, hizmet edilmesi gereken pek çok mesele bulunduğunu, bunları çözecek olanın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve gençlerin olduğunu ifade eden Uslu, şunları kaydetti:

"Size inanıyoruz, güveniyoruz. Bu teşkilat için emek vermek en önemli görevlerin başında geliyor. İşte biz bu değeri sadece buralarda salonlarda değil, seçilme yaşını 18'e indirerek gösterdik. Başı örtülü veya başı açık olsun, genç kızların veya erkeklerin hepsinin söz söyleme hakkının olduğunu Meclis'te de göstererek geldik. Diğer siyasi partilere bakın, CHP'ye bakın, neredeyse bütün hayatını Meclis'te milletvekili olarak geçirmiş ve fosilleşmiş zihniyetinden bir türlü kurtulamamış, Türkiye'yi hala eskiye çekmek için uğraşan milletvekilleri var. Ama bu tarafta ise Türkiye'nin geleceği için uğraşan, Türkiye Yüzyılı ve Türkiye Vizyonu için uğraşan genç vekillerimizle biz onların o fosilleşmiş zihniyetini değiştirmeye ve bitirmeye çalışıyoruz. Bunu başardık, bundan kimsenin endişesi olmasın. Türkiye artık bundan sonra geri gitmeyecek, Türkiye hep ileriye bakacak, daha iyilerini yapmak için uğraşacak. Çünkü bize inanan, bize güvenen bir milletimiz var. Bizimle birlikte yol yürüyen, yanımızda, önümüzde olan gençlerimiz var."

Kongreye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum milletvekilleri Mehmet Emin Öz, Selami Altınok, Abdurrahim Fırat ve Fatma Öncü, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve partililer katıldı.