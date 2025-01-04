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Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a: Hakem yardımı alıyorlar

Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne kısa sürede geçmesi beklenen Sergen Yalçın, Galatasaray-Göztepe maçındaki hakem kararları üzerinden sert eleştirilerde bulundu. Yalçın, "Galatasaray, hakemlerden şikayet edecek son camia. TFF ve hakemlere teşekkür etsinler, kaos yaratmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş : 04 Ocak 2025 23:33, Son Güncelleme : 04 Ocak 2025 23:35
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a: Hakem yardımı alıyorlar

Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde teknik direktörü olması beklenen Sergen Yalçın, Galatasaray - Göztepe maçındaki hakem kararları hakkında flaş açıklamalar yaptı.

"Hakemler'den şikayet edecek son camia!"

Maçın hakemi Alper Akarsu'nun kararlarını eleştiren Sergen Yalçın "Göztepe'nin penaltısı verilmedi. Galatasaray camiasına tavsiyem var, hakemlerle ilgili sakın konuşmayın. TFF ve hakemlere teşekkür etsinler! En son konuşacak camia Galatasaray. Herkes konuşsun ama Galatasaray konuşmasın. Bu maçta da gördük." dedi.

Açıklamalarına devam eden Sergen Yalçın "Galatasaray'ın hakemden şikayet edecek neyi var? 20-30 sene gerilere gidelim isterseniz. Hakemlerden şikayet edecek olan en son camia Galatasaray'dır. Aleyhlerinde hiçbir şey olmuyor. O yüzden televizyona çıkıp hakemlerle ilgili konuşmalarına gerek yok. Zaten kazanıyorlar. Yüzde 90 şampiyon olacaklar. Kaos ortamı yaratmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.

"Hakem yardımı alıyorlar"

Sergen Yalçın son olarak "Galatasaray iyi oynuyor zaman hakem yardımı da alıyor, sakın konuşmasınlar" dedi.

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