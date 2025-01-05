Akaryakıtını gasbetmek istedikleri tırın sürücüsünü yaralayan 4 kişi tutuklandı

Barış Mahallesi'ndeki nakliyatçılar garajında bir tırın akaryakıtının gasbedilmek istenildiği sırada çıkan arbedede aracın sürücüsünün bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan O.H, F.K. ve H.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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