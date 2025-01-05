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Emekli taban aylığı için masada iki formül var

Taban aylık alan yaklaşık 3,7 milyon emeklinin maaşlarına yapılacak iyileştirme, Ocak ayının ikinci haftasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak kanun teklifiyle netleşecek. İlgili teklifin 10 Ocak veya 13 Ocak tarihlerinde gündeme gelmesi bekleniyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 05 Ocak 2025 08:00, Son Güncelleme : 05 Ocak 2025 08:07
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Emekli taban aylığı için masada iki formül var

Yenişafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre; en düşük emekli aylığında düğüm ocak ayının ortasına kadar çözülecek. Taban aylık alan 3.7 milyon emeklinin maaşına yapılacak iyileştirme 10 Ocak ya da 13 Ocak'ta Meclis'e sunulacak kanun teklifiyle netleşecek. Bakanlıklar düzeyinde yapılan çalışmaya göre taban aylığa yüzde 20 ya da yüzde 30 zam yapılması gündemde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması beklenen torba teklifle, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liradan yüzde 20 zam ile 15 bin liraya ya da yüzde 30 zam ile 16 bin 250 liraya çıkarılması bekleniyor.

BÜROKRATLAR ÇALIŞIYOR

3.7 milyon SGK ve Bağ-Kur emeklisini doğrudan etkileyen taban aylık düzenlemesi için son kararın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları arasında yapılacak görüşmelerin ardından alınacağı bildirildi. Üçünü bir seçenek olarak yüzde 25 zam olasılığı da masa tutuluyor. Konuştuğumuz kaynaklar, zammın 15 bin ila 16 bin lira bandında olabileceğini bildirdi. En düşük emekli aylığının 16 bin lira olması halinde taban aylığın yüzde 28 zamlanması gerekiyor.

EMEKLİ AYLIKLARI EŞİTLENECEK Mİ?

Ayrıca 2024'ün ikinci altı aylık enflasyon oranına göre, emekli memur aylıklarına toplu sözleşme farkı dahil yüzde 11.54 zam yapıldı. İşçi, SGK ve Bağ-Kur emeklisi ise yüzde 15.75 zam aldı. İki emekli grubu arasında var olan 4.21 puanlık farkın da kapatılması bekleniyor. Benzeri bir düzenleme Ocak 2024'te yapılmıştı. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri bu oranı aşan miktarda enflasyon farkı alacak. Üstüne de sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklendi. Buna göre memur emeklisi yüzde 11.54 zam alacak.

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