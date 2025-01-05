Bakan Tunç: Narin davasında gerekçeli karar beklenmeli

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunmuştu. Bu cinayet, sadece Diyarbakır'ı değil, tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nevzat Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne saklayan kişi olarak öne çıktı. Tutuklanan sanıklardan, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

BAKAN TUNÇ'TAN ÖZEL RÖPORTAJ

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'e özel açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayetine dair önemli bilgiler paylaştı. Bakan Tunç, cinayetin ardından yürütülen soruşturma ve yargı sürecini detaylarıyla değerlendirdi.

Bakan Tunç, şunları aktardı: "Narin'in kaybolduğu günden itibaren hepimiz sağ salim bulunması için dua ettik. Ancak 19 gün sonra, maalesef bir cinayetle karşılaştık. Bu cinayet, sadece Narin'in ailesini değil, tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve kolluk güçlerimizin büyük bir titizlikle yürüttüğü soruşturma süreci, bu vahşi cinayetin arkasındaki gerçekleri ortaya çıkardı."

SORUŞTURMA HER AŞAMASIYLA ŞEFFAF YÜRÜTÜLDÜ"

Bakan Tunç, cinayetle ilgili yapılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak, "Soruşturma boyunca tüm deliller toplandı. DNA testleri, kamera kayıtları ve HTS verileri gibi her türlü delil kullanıldı. Kolluk güçlerimiz ve savcılığımız, hiçbir şüpheye yer bırakmadan tüm delilleri inceledi. Mahkeme de bu delilleri serbestçe takdir ederek kararını verdi. Ortaya çıkan deliller, sanıkların suçlarını net bir şekilde ortaya koydu."dedi.

"MAHKEME KARARI, VİCDANI TATMİN EDİCİ"

Mahkemenin verdiği kararı değerlendiren Bakan Tunç, "Mahkeme, çok titiz bir şekilde delilleri inceledi ve verdiği kararla, katillerin adalet önünde hesap vermesini sağladı. Bu karar, milletimizin vicdanını tatmin etmiştir. Ancak gerekçeli karar henüz açıklanmadı.Gerekçeli karar ortaya çıktıktan sonra, kamuoyunda bazı tartışmaların son bulacağını umuyoruz. Mahkeme başkanı ve üyeleri, delilleri titizlikle inceleyerek sonuca vardılar. Gerekçeli kararda, hangi delillerin hangi suçlamaları desteklediği daha net bir şekilde görülecek" dedi.

YARGI SÜRECİ TAMAMLANMADI"

Yargı sürecinin henüz tamamlanmadığını ifade eden Bakan Tunç, davanın istinaf sürecinin devam ettiğini belirterek, "Gerekçeli karar açıklandığında, herkes bu davadaki sonuca tam olarak hakim olacak. Şu anda, mahkemenin verdiği karar, tamamen dosyadaki delillere dayanarak verilmiş bir karardır ve biz bu karara saygı duyuyoruz" diye konuştu.

Bakan Tunç, sürecin başında soruşturmanın gizliliği kararı alındığını hatırlatarak, "Başlangıçta soruşturma gizliliği nedeniyle bazı hususlar kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak dava aşamasında iddianame kamuya açıklandı ve basın yayın kuruluşlarımız bu konuda gerekli yayınları yaptı.Başlangıçta faillerin korunuyor olabileceğine dair bir takım propagandalar yapılmış, bazı partiler sokaklara dökülerek faillerin birileri tarafından korunduğu izlenimini yaymıştı. Ancak her şey şeffaf bir şekilde yürütüldü ve mahkeme sürecinin başarılı bir şekilde yönetildiği konusunda olumlu bir kanaat oluştu" diye ifade etti.

Davanın iki duruşmada ve gecikmeksizin sonuçlandığının altını çizen Bakan Tunç; "Milletimizin vicdanında makul bir karar bulması, bu kararın milleti tatmin etmesi önemliydi. Mahkeme, başkan ve üyelerinin, yargı personelimizin titiz bir şekilde delilleri araştırarak sonuca vardığı bir durum söz konusu. Kamuoyundan aldığımız izlenim, mahkemenin süreci başarıyla yürüttüğü yönündedir ve gecikmeksizin verilen karar, adaletin yerini bulduğu bir durumdur" diye konuştu.

DELİL KARARTMA SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR"

Narin Güran cinayetinde delil karartma konusunda başka bir soruşturmanın da devam ettiğini açıklayan Tunç; "Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, delil karartma konusunda ayrı bir soruşturma yürütüyor. Bu soruşturmada şu ana kadar 8 kişi tutuklandı. Delillerin karartılmasıyla ilgili ciddi tespitler yapıldı. Bu soruşturma da titizlikle devam ediyor ve bittikten sonra o konuda da gerekli iddianame düzenlenecektir" dedi.

"DARALTILMIŞ BAZ UYGULAMASI"

Daraltılmış Baz Uygulaması hakkında bilgi veren Bakan Tunç, "Bunlar tamamen teknik konulardır. Daraltılmış çakışma, son yıllarda uygulanan bir sistemdir. Dolayısıyla bu konuda takdir hakkı elbette mahkemeye aittir. Diğer delillere itiraz edilebilir, ancak bu yöntem bilimsel kanıtlarla ve bilimsel yöntemlerle yapıldığına dair tespitler varsa, mahkeme de bu tespitleri dikkate alır.

HTS kayıtlarından yola çıkarak, kişilerin bulunduğu yerlerin en yakın mesafede belirlenmesine yönelik birtakım bilimsel veriler bulunmaktadır. Bu veriler, aynı değerdeki başka delillerle çürütemediği sürece geçerliliğini korur. Ayrıca mahkemenin baz aldığı deliller, DNA tespitleri ve ifadeler gibi unsurlar, soruşturma aşamasındaki tüm bu verilerle birlikte değerlendirilerek bir sonuca varılır.Yargı süreci devam ediyor ve biz bu süreçte her türlü karara saygı göstereceğiz. Mahkeme, yalnızca dosyadaki delilleri inceleyerek kararını verdi. Bizim görevimiz, bu sürecin şeffaf bir şekilde ilerlemesini sağlamak. Kamuoyunun, mahkemenin verdiği karara saygı duyması gerekiyor" diye ekledi.