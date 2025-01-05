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Yumurta kanatlandı uçuyor: Tanesi 6 TL'yi aştı

Fiyatı dalgalı bir seyir izleyen yumurta yeniden tırmanışa geçti. Yaz aylarında adedi 3.5- 4 TL olan yumurta bazı marketlerde 6 TL'yi de aşınca üreticiler fırsatçılara dikkat çekti

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 05 Ocak 2025 08:30, Son Güncelleme : 05 Ocak 2025 09:01
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Yumurta kanatlandı uçuyor: Tanesi 6 TL'yi aştı

Vatandaşın temel besin kaynakları arasında yer alan yumurta fiyatı kanatlandı. Yaz aylarında 80-110 TL aralığında satılan ve adedi 3.5-4 TL olan 30'lu M boy yumurta, kasım ayında kuş gribi iddialarıyla bir anda tırmanışa geçti. Bunu fırsata çeviren bazı işletmeler 30'lu M boy yumurta fiyatını 180 TL'ye kadar çıkarırken, yumurtanın tane fiyatı da 6 TL'yi aştı. Tarım Bakanlığı'nın denetimleriyle fiyatlar aralık ayında 110- 130 TL aralığına gerilerken, 1 Ocak itibarıyla fiyatlar yeniden tırmandı. Hali hazırda ucuzluk marketlerinde 30'lu M boy yumurta fiyatı 150-160 TL aralığında satılırken, bu fiyat bazı marketlerde 190 TL'yi buluyor.

MARKETTE ADADI 5 TL

Fiyat hareketleriyle ilgili SABAH'a açıklamalarda bulunan Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, 53- 63 gram olan ambalajlı M boy yumurtanın adet fiyatının üreticide 3.5-4 TL olduğunu belirterek, "Markette ise adedi 5 TL. Yani bu durumda 150-160 TL'den satılması normal" dedi. 30'lu M boy yumurtanın pazarda 140 TL'den satıldığını aktaran Afyon, bazı marketlerde 180-190
TL'yi bulan fiyatlar için, "Bu fırsatçılıktır. Gezen, dolaşan tavuk yumurtası yalanlarıyla 30'lu yumurtayı 210-220 TL'den satanlar da var. Vatandaşlarımız bu fırsatçılara geçit vermesin" diye konuştu.

YAZIN ZARARINA SATILDI

Yaz aylarında yumurtada arz fazlalığı olduğunu aktaran Afyon, "Yumurta saklanabilir bir ürün değil. O nedenle de bazı dönemlerde arz fazlalığı oluyor. Yaz aylarında 30'lu yumurtanın 80-110 TL olduğu dönemde üreticilerimiz yüzde 20 zararına satış yapıyordu" ifadelerini kullandı.

KASIMDA FIRSATÇILIK YAPANLAR OLDU

Geçen ekim-kasım aylarında bir işletmede görülen kuş gribi vakası nedeniyle yumurta fiyatlarının bir anda tırmanışa geçtiğini anlatan Afyon, "O dönemde fırsatçılık yapan işletmeler oldu. Fiyatları bir anda tırmandırdılar. 30'lu yumurtayı 170-180 TL'ye kadar çıkardılar. Bu fiyat artışı nedeniyle aralık ayı zam şampiyonu da maalesef yumurta oldu. Ancak gerek Ticaret Bakanlığı gerekse Tarım Bakanlığı denetimleri hızlıca yaptı ve fırsatçılar fiyatları geri çekmek zoruna kaldı" şeklinde konuştu.

TÜİK: ARALIK AYININ ZAM ŞAMPİYONU YUMURTA

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre aralık 2024'te fiyatı en fazla artan ürün yumurta oldu. TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları bazında Aralık 2024'te en fazla fiyat artışı yüzde 12.17 ile yumurtada görüldü.

BETÜL ALAKENT

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