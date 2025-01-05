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Türkiye, 'Bu toprakta izin var' temasıyla Sarıkamış'ta bir araya geldi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında toplanan vatandaşlar, yürüyüşe başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2025 09:08, Son Güncelleme : 05 Ocak 2025 09:29
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Türkiye, 'Bu toprakta izin var' temasıyla Sarıkamış'ta bir araya geldi

Birçok ilden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda kişi, sabahın erken saatlerinde "Bu toprakta izin var" ve "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temasıyla gerçekleştirilecek anma etkinliğine katılmak üzere Soğanlı ile Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde buluştu.

Kent merkezi ile Sarıkamış ilçesinden otobüslerle zirveye ulaşan katılımcılar, Türk bayraklarıyla yürüyerek toplanma alanına geldi. Vatandaşlar, Kızılçubuk bölgesinde şehitler anısına yapılan kardan heykellerin önünde fotoğraf çektirdi.

Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Birinci Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen şehitleri anma programına soğuk havaya rağmen çok sayıda kişi katıldı.

Toplanma alanına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri Talip Uzun, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ile çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katıldı.

Güzergahlarda jandarma ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Kars İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde de yürüyüş güzergahında soğuk hava ve don nedeniyle vatandaşlar için UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri konuşlandırıldı.

Bu arada toplanma alanında çadır kuran Kızılay ekipleri, katılımcılara çay ve çorba ikramında bulunuldu.

Yürüyüşe katılan Mecit Birsen, AA muhabirine, bugün şehitler ve vatan için, sonraki günler de gelecek nesiller için yürüyeceklerini belirterek, "Burada üşüyoruz, bu topraklarda şehit olanları ısıtan vatan sevgisiydi, bizi de ısıtan vatan sevgisi." ifadelerini kullandı.

Melisa Papakçı da şehitleri anmak için Sarıkamış'a geldiklerini söyledi.

- Binlerce vatandaş duaların ardından yürüyüşe geçti

Ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce kişi, burada Kur'an-ı Kerim okuyup tekbir ve salavatlar getirerek şehitler için dua ettikten sonra soğuk havada Ay-Yıldızlı Tören Alanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Katılımcılar, jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı 4,5 kilometrelik güzergahtaki yürüyüşün ardından ulaşacakları şehitlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için dua edecek.

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