Aydın'da ÇEMBER-55 operasyonu: 36 gözaltı

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıklarınca 2-3 Ocak 2025 tarihleri arasında ÇEMBER-55 operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında; 0-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 17 şahıs, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 11 şahıs, 10-20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs ve ifadeye yönelik aranmakta olan 7 şahıs olmak üzere toplamda 36 şahıs yakalandı. Yakalanan 36 şahıs arasında; uyuşturucu suçundan 7, yağma suçundan 1, hırsızlık suçundan 4, dolandırıcılık suçundan 1, vergi usul kanununa muhalefet suçundan 2 ve diğer suçlardan aranan 21 şahsın bulunduğu öğrenildi.