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Mesaiye gittiği hastanede hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çalıştığı hastaneye giderken geçirdiği trafik kazası sebebiyle aynı hastaneye ambulansla getirilen 29 yaşındaki Derviş Hüseyin Durgan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2025 11:56, Son Güncelleme : 05 Ocak 2025 12:35
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Mesaiye gittiği hastanede hayatını kaybetti

Olay, 2 Ocak 2025 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana geldi. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak görev yapan iki arkadaş, mesai için aynı otomobille yola çıktı. E.S.'nin kullandığı otomobil, Korozman Kavşağı'nda gizli buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin açılan kapısından düşen Derviş Hüseyin Durgan (29) ağır yaralandı.

Kazanın ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve iki gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Durgan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durgan'ın 3 ay önce nişanlandığı, sağlık mesleğinin yanı sıra Emek Tiyatrosu'nda aktif olarak sahne aldığı da öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ederken Durgan'ın cenazesi, 100. Yıl Mahallesi'nde ailesi ve sevenlerinin katılımıyla düzenlenecek törenin ardından Bandırma Şehir Mezarlığı'nda defnedilecek.

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