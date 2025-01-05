Tanju Özcan'a Suriyelilerle ilgili açıklaması nedeniyle soruşturma

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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