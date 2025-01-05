Tanju Özcan'a Suriyelilerle ilgili açıklaması nedeniyle soruşturma
Adalet Bakanı Tunç; "Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır." dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ocak 2025 13:36, Son Güncelleme : 05 Ocak 2025 14:16
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır." ifadesini kullandı.