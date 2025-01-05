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Kabine toplanıyor: Gündemde memur maaşları ve Suriye var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yılın ilk toplantısını Beştepe'de gerçekleştirecek. Toplantıda memur ve emekli maaşlarına ilişkin düzenlemeler, Suriye'deki son durum ve terörle mücadelede gelinen aşama ele alınacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ocak 2025 13:50, Son Güncelleme : 05 Ocak 2025 15:32
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Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

2024'ün yıllık enflasyonunun netleşmesiyle birlikte maaş artış oranları da belli oldu. Memur ve memur emeklisi yüzde 11,54, SSK BAĞKUR emeklisi ise yüzde 15,69 zam aldı.

Toplantıda memura refah payı, en düşük emekli maaşına artış ihtimalleri de masada olacak. Konuya ilişkin yasal düzenleme yapılması bekleniyor. Olası düzenlemenin de bütçe üzerindeki etkisi değerlendirilecek. 2024''ün ekonomik röntgeninin de çekileceği toplantıda, 2025 yılına dair beklentiler veriler eşliğinde de masaya yatırılacak.

Suriye'deki gelişmeler

Kabine'de dış politika başlığının ana başlığı Suriye'deki son gelişmeler olacak. Suriye'de yeniden imar çabalarına katkı sağlamak için bakanlıklar heyetler yollamıştı. Bu kapsamda ekiplerin çalışmaları değerlendirilecek. Özellikle altyapı, enerji ve tarım alanındaki tespitler masaya yatırılacak.

Suriyelilerin güvenli dönüş süreçlerinde varılan aşama ve bundan sonraki yol haritası da mercek altına alınacak.

Terörler mücadele

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesinde gelinen aşamada da toplantıda ele alınacak. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör mevzilerini hedef alan operasyonların detayları değerlendirilecek. İsrail'in Gazze'de devam operasyonları ve ateşkes süreci de gündemde olacak. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması gerçekleştirecek.

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