Doğal gazını yakmayarak komşudan geçinene kötü haber
Doğal gazını yakmayarak komşudan geçinene kötü haber
DMM'den 'yeşil pasaportlulara ön vize şartı' iddiasına açıklama
DMM'den 'yeşil pasaportlulara ön vize şartı' iddiasına açıklama
Kanserden yakınını kaybedenlere tazminat ihtimali doğdu
Kanserden yakınını kaybedenlere tazminat ihtimali doğdu
Erdoğan'dan Ak Partililere: Hakkımı helal etmiyorum
Erdoğan'dan Ak Partililere: Hakkımı helal etmiyorum
Kabine toplanıyor: Gündemde memur maaşları ve Suriye var
Kabine toplanıyor: Gündemde memur maaşları ve Suriye var
ATM'lerde banknot sıkıntısı: 10, 20 ve 50 TL'lik bulunmuyor
ATM'lerde banknot sıkıntısı: 10, 20 ve 50 TL'lik bulunmuyor
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Öldüren diş çekimi! 2 hekim ve 1 anestezi uzmanı 'hatalı'
Öldüren diş çekimi! 2 hekim ve 1 anestezi uzmanı 'hatalı'
Binlerce kişinin emekliliği iptal olabilir!
Binlerce kişinin emekliliği iptal olabilir!
Emekli ve memura refah payı verilecek mi?
Emekli ve memura refah payı verilecek mi?
Yumurta kanatlandı uçuyor: Tanesi 6 TL'yi aştı
Yumurta kanatlandı uçuyor: Tanesi 6 TL'yi aştı
Bakan Tunç: Narin davasında gerekçeli karar beklenmeli
Bakan Tunç: Narin davasında gerekçeli karar beklenmeli
Emekli taban aylığı için masada iki formül var
Emekli taban aylığı için masada iki formül var
Bakanlıktan yeni hamle: Kesimhanelere kamera zorunluluğu geliyor
Bakanlıktan yeni hamle: Kesimhanelere kamera zorunluluğu geliyor
Cevdet Yılmaz: 2025'te enflasyonu daha az konuşacağız
Cevdet Yılmaz: 2025'te enflasyonu daha az konuşacağız
e-Tebligat ile geçen yıl 6 milyar lira tasarruf sağlandı
e-Tebligat ile geçen yıl 6 milyar lira tasarruf sağlandı
4 ilde ekmeğe zam geldi
4 ilde ekmeğe zam geldi
2 kadının öldüğü aileler arası silahlı kavgaya 4 tutuklama
2 kadının öldüğü aileler arası silahlı kavgaya 4 tutuklama
Rojin'in babası: Gece gündüz aklımdan çıkmıyor
Rojin'in babası: Gece gündüz aklımdan çıkmıyor
'Ortadoğu ve Körfez'in ticarette lojistik merkezi Hatay olacak'
'Ortadoğu ve Körfez'in ticarette lojistik merkezi Hatay olacak'
Adalet Bakanlığı'ndan sahte hesap hakkında açıklama
Adalet Bakanlığı'ndan sahte hesap hakkında açıklama
TikTok'taki kolonya akımı, 10 yaşındaki çocuğun sonu oldu
TikTok'taki kolonya akımı, 10 yaşındaki çocuğun sonu oldu
Bakan Tekin: Gençlik tarihine sahip çıkmalı
Bakan Tekin: Gençlik tarihine sahip çıkmalı
51 kişinin öldüğü 2 binanın müteahhidi tahliye edildi
51 kişinin öldüğü 2 binanın müteahhidi tahliye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: SGK'yı batırmak bir CHP geleneği
Cumhurbaşkanı Erdoğan: SGK'yı batırmak bir CHP geleneği
'4 milyon insan ölümle burun buruna'
'4 milyon insan ölümle burun buruna'
Yemek kartlarından prim alınacak mı?
Yemek kartlarından prim alınacak mı?
Hamile öğretmeni işten çıkaran koleje 'ayrımcılık tazminatı' cezası
Hamile öğretmeni işten çıkaran koleje 'ayrımcılık tazminatı' cezası
'Türkiye'nin kedi sevgisi büyüleyici'
'Türkiye'nin kedi sevgisi büyüleyici'
'Influencer'lara yasal ve etik eğitim
'Influencer'lara yasal ve etik eğitim
Ana sayfaHaberler Yaşam

DMM'den 'yeşil pasaportlulara ön vize şartı' iddiasına açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 avro ödeme yapacak, ret alanlar AB'ye giremeyecek." iddiasını yalanladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2025 14:50, Son Güncelleme : 05 Ocak 2025 15:02
Yazdır

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan "Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 avro ödeme yapacak, ret alanlar AB'ye giremeyecek." iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

İddianın doğru olmadığı bildirilen açıklamada, Avrupa Birliği'nin resmi internet sitesinde 30 Avrupa ülkesinin, vizeden muaf ülkelerin vatandaşlarına seyahatlerde, "ETIAS seyahat yetkisine sahip olma zorunluluğu" getirdiği bilgisinin yer aldığı kaydedildi.

ETIAS seyahat yetkisi aranacak ülkelerin yer aldığı listede Türkiye'nin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk hizmet (gri renk) ve hususi (yeşil renk) pasaportlarının, Schengen alanına girmeden önce, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi-ETIAS çerçevesinde elektronik olarak ön onay almaları gerekeceği iddiası asılsızdır. ETIAS sistemi, Schengen bölgesine vizesiz girme hakkına sahip olan hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşlarına uygulanmayacaktır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber