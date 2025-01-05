Fırsatçı ilan sitelerinden yüzde 70 zam!

Bazı internet siteleri üyelik ve ilan ücretlerini 1 günde yüzde 70 artırdı. İlan sahipleri ve meslek belgeli emlakçılar "Enflasyon yüzde 44 iken, asgari ücret yüzde 30 artmışken zaten çok yüksek olan fiyatlarına hangi akılla yüzde 70 gibi fahiş bir artış yapıyorlar anlamak mümkün değil. 3 bin 796 TL ödenen ilanlara yüzde 70 zam ile 6 bin 556 TL ödenmeye başlanacak" denildi.

KONUT SAHİPLİĞİNDE GİDİLECEK ÇOK YOL VAR



Öte yandan Araştırma şirketi Statista verilerine göre tüm dünyada konut sahipliği oranı genel olarak düşüyor. 27 üyesi bulunan Avrupa Birliği'nin konut sahipliği oranı yüzde 69 iken, listenin ilk sırasını yüzde 96 ile Arnavutluk ve Romanya paylaşıyor. Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 100 metrekarelik iki yatak odalı bir dairenin ortalama fi yatı 287 bin avro yaklaşık olarak 300 bin dolar seviyelerinde bulunuyor.

Listede 35 ülke yer alırken, Türkiye yüzde 57 ile 32'inci sırada yer alıyor. Bu araştırma Türkiye'de konut sahipliği oranının düşük olduğunu ve hala gidilecek çok yol olduğunu ifade ediyor.