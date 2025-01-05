Erzincan'da korkutan deprem
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Erzincan Kilimli'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ocak 2025 16:38, Son Güncelleme : 05 Ocak 2025 16:40
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Erzincan'da saat 15:13'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
#DEPREMKandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 5, 2025
KILIMLI-(ERZINCAN) https://t.co/kjx3CodzEc
05.01.2025, 15:13:41 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli