MSB duyurdu! 36 terörist etkisiz hale getirildi
Millli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye'nin kuzeyindeki 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ocak 2025 17:00, Son Güncelleme : 05 Ocak 2025 17:01
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele operasyonları devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre; Suriye'nin kuzeyindeki 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlık, paylaşımında "Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!" mesajını da verdi.
Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak!T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 5, 2025
Suriyenin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPGli terörist ile Irakın kuzeyinde belirlenen 4 PKKlı terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
Her nerede olursa olsunlar terör. pic.twitter.com/f5TCm1fZdH