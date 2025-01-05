SOLOTÜRK, hazırladığı video klipte sanatçı Ferdi Tayfur'u andı
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında yaptığı gösterinin yer aldığı video klipte, Ferdi Tayfur'un "Hatıran Yeter" isimli şarkısını kullandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2025 17:22, Son Güncelleme : 05 Ocak 2025 17:24
SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında kentte düzenlediği hava gösterisine ilişkin video klip paylaşıldı.
Klipte "Hatıran Yeter" şarkısı kullanılarak, 2 Ocak'ta vefat eden Ferdi Tayfur anıldı.
SOLOTÜRK, 3 Ocak Mersin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu etkinliklerinde Mersin'de unutulmaz bir gösteri icra etti.#solotürk #soloturk #aviation #avgeek #aviationlovers #aviationdaily @tcsavunma @TSKGnkur pic.twitter.com/BLOvL0cdc5SOLOTÜRK (@soloturk) January 5, 2025