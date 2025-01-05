SOLOTÜRK, hazırladığı video klipte sanatçı Ferdi Tayfur'u andı

SOLOTÜRK, 3 Ocak Mersin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu etkinliklerinde Mersin'de unutulmaz bir gösteri icra etti. #solotürk #soloturk #aviation #avgeek #aviationlovers #aviationdaily @tcsavunma @TSKGnkur pic.twitter.com/BLOvL0cdc5

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