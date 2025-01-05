İstanbul'da ciple seyyar satıcıya çarpıp mesire alanına uçtu

Olay, saat 12.00 sıralarında Bahçeköy Orman yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde yazılım şirketi sahibi İran uyruklu Aref N.K, yanındaki kadın asistanıyla mesire alanına gitti. Bir süre burada yürüyüş yapan Aref N.K cipine binerek yola çıktı. Orman yolunda ilerleyen Aref N.K, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip yaklaşık 40 metre gittikten sonra yol kenarında seyyar satıcılık yapan Sadiye Aydın'a çarpıp mesire alanına uçtu. Seyyar satıcı Aydın'ın yaralandığı kazadan Aref N.K ve asistanı yara almadan kurtuldu. 16 milyon lira değerinde olduğu öğrenilen cipte maddi hasar meydana geldi.