Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Erdoğan, "Çatışmanın, şiddetin, istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştığı terörsüz Türkiye hedefimize el birliği, gönül birliği içinde mutlaka ulaşacağız. Çok detaylı, her adımı incelikle düşünülmüş bir politika yürütüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Hayri Gür Spor Salonu'nda partisinin 8. olağan il kongresinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Kongremizin milletimize ve demokrasimize hayırlar getirmesini dilerim. AK Parti'ye gönülden vermiş olan tüm kardeşlerini tebrik ediyor, Allah'tan razı olsun. Partimize emek vermiş tüm kardeşlerimizi bugün rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 31 Mart seçimlerinden önce 17 Şubat tarihinde şehre gelmiş ve mitingimizi gerçekleştirmiştik. Trabzon bir kez daha tercihini Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonunu tercih etti. Boyutu olan güvenimizi boşa çıkarmadınız. Allah ömrü verdikçe, son nefesimize kadar Trabzon'a hizmet devam ediyor.

Biz hep hizmetlerimizle, yatırımlarımızla konuştuk. Bulunduğumuz görevlere millete efendilik yapmaya değil, hizmetkar olmaya gelmiyoruz. Trabzon için üretiliyor, üretiliyor. Refahı, huzuru, umudu çoğaltmak için yağmur, boran dinlemeden koşacağız. Trabzonlu kardeşlerimin gönüllerini ferah tutsun. Şehrine sevdalı kadrolar Trabzon'da işin başındadır. Trabzon'a mahcup olmayacaksınız. Biz burada gönülden yaşayanlar.

Trabzon şehirlerinden bir şehir asla değildir. Burada Yavuz Sultan Selim'i hakanlığa hazırlayan şehirdir. Burada Kanuni'nin doğduğu şehirdir. Şehit Eren Bülbül'ün sevdası olduğu Trabzon'un sevdası odur. Türkiye'nin geleceği için bedelini ödeyenlerin cesaretidir Trabzon. Trabzon dostunun arkasında dağ gibi duranların, cesur olanların şehridir. Milletimizin duasıyla çıktığımız bu yol sizlerle birlikte yürüyoruz.

Bu şehirdeki zor yetişen milletimizin yanında durmuş bir vefa timsalidir. Karşılaştığımız tüm engelleri aşarken, gençlerin tercih ettiği hep yanımızda kazandık. Trabzon bize hep yol gösterdi, yeni yollar açtı. Bu şehir, Türkiye'nin tamamında toplanmış rulo üstlendi. Trabzon'un tüm bölgelerine asla doldurulamayacak katkılar yaptılar. İnanıyorum ki Trabzon Türkiye Yüzyılı'nın saklanacağı yer olacak.

"Terör belasını ortadan kaldıracağız"

Terörsüz Türkiye hedefimize el birliği içinde mutlaka ulaşacağız. Çok detaylı, her adımı incelikle düşünülmüş bir politika yürütüyoruz. Suriye'nin kuzeyine düzenlediğimiz operasyonlarda PKK'nın bu kapsamını sınır hattından uzaklaştırdık. Bölgesel planların aparatı olarak devreye alınması istenen DEAŞ teröristi tam anlamıyla bozguna uğratıldı. Bölücü terörizme neden oluyor de sürekli sıkışıyor, kıpırdayamaz hale getiriyoruz. Hava harekatlarımız sayısız devam ediyor. 2024 yılında sözde üst düzey 40 teröristi etkisiz hale getirdik. İçerde güvenlik birimlerimiz şehir parçalarına nefes aldırmıyor.

Suriye'de bölücü kalmayı başaran umutları tosladı. Suriye'deki yeni yönetim, son derece kararlı bir tavır sergiliyor. Terör örgütünün sonu görünüyor. Silahları teslim etmek, terörü terketmek dışında herhangi bir seçenek bulunmuyor. Son asrın en kudretli dönemi yaşayan Türkiye'nin demir yumruğuyla yüzleşecekler. Bir kere şunu bilsinler. Silahın, teröristin kalıntılarına ait olan süre artık sona ermiştir. Bölgemizi gelip terörle karartmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. Yan yana arkadaşlarımızla aramızda yeni duvarların örülmesine izin vermeyeceğiz. Asırlardır biz Türk, Kürt hep bir aradayız. Mazimiz de müşterektir. Kardeşleri deviren emperyalistlerin oyununa gelmeyeceğiz. Stratejiyle hareket ederek aramıza örünmek istenilen oyunları yıkıp atacağız.

Kökenimiz farklı olabilir, siyasi görüşümüz farklı olabilir ama hepimiz bu coğrafyanın bin yıllık evlatlarıyız. Sınırlarımız İçerisinde 85 milyon olarak hepimiz Türkiye'nin eşit gücündeyiz. Vatan havası üzerinde biriz, beraberiz, kardeşiz. Bizim aramıza hiç kimse giremeyecek. Bu kardeşliği dinamitlemeye kimsenin gücü yetmeyecek. Terör saldırısını hedefleyerek hedefe daha seri ulaşacağız. Cumhur İttifakı'nın kararlılığı tamdır. Terörsüz Türkiye ile amacımıza ulaşacağız.

CHP yönetimine tepki

CHP'nin hizmet ve yatırım düşmanlığını Sayın Özel'e sordum. CHP'li belediyelerin SGK'ya kaç çeyrek altın borcu olduğunun hesabını yapmasını istedim. Sayın Özel henüz bir cevap veremedi. CHP'li belediyelerin SGK'ya borçlarının çeyrek altın cinsinden hesaplaması sayın Özel'in vaktini alıyor. CHP'nin Genel Başkanı Ankara'da karşı çıkıyor ama Kars'a gittiğinde millet neyi duymak istiyorsa onu söylüyor. Yüzde 1000 ila yüzde 2500 arasında zam yapıyorlar ama Kars'ta doğalgaza indirim yapmaktan bahsediyor. EPDK'nin indirim kararını iptal ettirmeyi niçin mahkemeye taşıdınız? İndirebiliyorsan çağır belediye başkanını, talimat ver, düşürsün. Madem bu işler böyle oluyor, yapsınlar. Orta oyunu burada bitmiyor. Sayın Özel'in doğalgaz destekleriyle ilgili hiçbir malumatının olmamasıdır. Evinde kullandığı, verdiğimiz doğalgaz desteklerinden haberi bile yok.

Geçen yıl vatandaşlarımızın 100 liralık doğalgaz faturasının 65 lirasını biz karşıladık. Sayın Özel ucuzlatacağız dedikleri suya neden zam yaptığını bir anlatsın. "Allah'ın suyundan para alınır mı?" diyen siz değil miydiniz bay Özel. Neden suya 10 kat zam yaptınız? Sayın Özel'e şunu da söylemek isterim. Sayın Özel'e şunu da söylemek isterim; 'gaz yok' dediğiniz Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimimiz 7 milyon metreküpü aştı. Gabar'da da günlük 70 bin varilin üzerine çıktık Sayın Özel.

Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar gece gündüz çalışacağız. Sayın Özel'e ve CHP'ye bugün yüklenmek istemiyorum. CHP'nin kadroları arasındaki güç mücadelesi onları yeterince yıpratıyor. CHP'nin derdi Sayın Özel'e yeter de artar bile. Bay Kemal'in siyasi ihtirasları ayrı bir tez konusu olur. Partisi tarafından istenmediğini bir türlü kabul edemedi. Nereden tutsan elinde kalan bir rakiple karşı karşıyayız. Dikkate alınacak hiçbir fikirleri de yok. Muhalefetin bu kötürüm hali bizim yükümüzü daha da ağırlaştırıyor.

Trabzon'a 22 yılda 437 milyar lira kamu yatırımı

Trabzon'a son 22 yılda toplam 437 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Adalette 2,5 milyar, eğitimde 21 milyar, sosyal yardımlarda 42 milyar, sağlıkta 10 milyar, çevre ve şehircilikte 68 milyar, ulaştırmada 153 milyar, tarımda 49 milyar, sanayide 10 milyar, enerjide 64 milyar, kültür ve turizmde 3 milyar, çalışma ve sosyal güvenlikte 7 milyar yatırım yaptık. Trabzon üniversitesini kurduk. 97 spor tesisini inşa ettik. 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi'ni yıl sonuna kadar tamamlayıp hizmete alacağız. 19 bin 765 konutlu TOKİ'yi hayata geçirdik. Trabzon'da 6 adet millet bahçesi projesi bulunuyor. Karayollarında bölünmüş yolu 267 kilometreye çıkardık. 22 yıl önce sadece 600 metre uzunluğunda iki tüneli olan şehrin 64 kilometre uzunluğunda 25 tüneli bulunuyor. Zigana Tüneli'ni tamamladık. Kanuni Bulvarı'nda sona doğru yaklaştık. Şehir hastanemize ulaşımı hızlandırmak için hafif raylı sistem projesini hayata geçiriyoruz. Kent içi raylı sistemi şehrimize kazandıracağız. Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren Projesiyle tüm kentlerimizi birbirine bağlayacağız. Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalara başladık.

Bugün Trabzonspor'a dair bir müjdeyi sizlerle paylaşıyorum. Trabzonspor'un altyapısını güçlendirmek için kamp eğitim projesini hayata geçiriyoruz. 82 bin metrekare alana sahip. 28 bin 560 metrekare büyüklüğünde tesis de olacak.