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Erdoğan'dan Trabzonspor'a müjde: 10 yıllığına tahsis edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon 8. Olağan Kongresi'nde Trabzonspor'un altyapısını güçlendirmek için şehirde tam eğitim merkezi projesini hayata geçireceklerini duyurdu. Öte yandan Erdoğan, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan tesislerin de 10 yıllığına bordo-mavililere tahsis edileceğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2025 18:20, Son Güncelleme : 05 Ocak 2025 21:36
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Erdoğan'dan Trabzonspor'a müjde: 10 yıllığına tahsis edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon 8. Olağan Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'a dair müjdeli bir haber paylaşmak istediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Trabzonspor'a dair bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum.Trabzonspor'umuzun altyapısını güçlendirmek için şehrimizde tam eğitim merkezi projesini hayata geçiriyoruz. Toplam 82 bin metre kare alan. Ayrıca 28 bin 560 metre kare 4 antrenman sahası, otopark, idari tesisler, sosyal ve yeşil alanlar da bulunacak.

"10 YILLIĞINA TAHSİS EDİLECEK"

Ayrıca, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan tesisler de 10 yıllığına Trabzonspor'a tahsis edilecek." ifadelerini kullandı.

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