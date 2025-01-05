Mourinho Galatasaray'ı hedef aldı: Skandal!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Hatayspor mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray'ın dün akşam Göztepe ile oynadığı ve 2-1 kazandığı maçı skandal olarak niteleyen

Mourinho'nun açıklamaları şöyle:

"Kısa bir araydı bizler için. Hem oyuncuların dinlenmesi için iyi bir fırsattı, hem de 9 gün üst üste çalıştık. Bugün Dzeko ve En-Nesyri birlikte oynayacaklar, bunu daha önce çok çalışamamıştık En-Nesyri takıma geç katıldığı için.

Ben yorumları okumuyorum. İyi bir hoca da olabilirim, kötü bir hoca da ama ben üst seviyede bir profesyonelim. Hatayspor'a karşı oynasam da, Real Madrid'e karşı oynasam da rakibime saygı duyuyorum ve analiz yapıyorum.

"SKANDAL"

Ayrıca, dün oynanan maçtaki skandalı izlemektense Hatayspor'un maçını izlemeyi tercih ederim çünkü ben bunları izleyerek vaktimi harcamak istemiyorum."