Bakan Yerlikaya, Fethi Sekin'i andı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesine yönelik saldırısını önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i andı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ocak 2025 19:40, Son Güncelleme : 05 Ocak 2025 19:41
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sekin'in, 8 yıl önce, 5 Ocak günü eli silahlı, bombalı teröristlere karşı kahramanca mücadele ederken şehit düştüğünü belirterek, "O hainler karanlıklarına gömüldü. Fethi'miz ise milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek. Sonsuza dek. Şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.
Kahraman polisimiz Fethi Sekin, 8 yıl önce, 5 Ocak günü eli silahlı, bombalı teröristlere karşı kahramanca mücadele ederken şehit düştü.Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 5, 2025
O hainler karanlıklarına gömüldü. Fethi'miz ise milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek. Sonsuza dek🇹🇷🇹🇷🇹🇷
Şehidimizin ruhu şad, makamı. pic.twitter.com/bvX99ditPQ