Kocaeli'de düzenlenen festivalde 2 ton hamsi tüketildi

Gebze Trabzonlular Derneği Başkanı Cemal Koçyiğit, AA muhabirine, hamsinin çok sevildiğini ifade ederek, gösterilen ilgiden memnun olduklarını kaydetti.

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