YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman sona eriyor?

YÖKDİL/1 başvuruları devam ediyor. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, ilgili sınavın kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor.

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN SON?

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre başvurular 9 Ocak'a kadar devam edecek.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.