YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman sona eriyor?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 16 Şubat tarihinde yapılacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) başvurularının ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman bitecek?
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 05 Ocak 2025 23:20, Son Güncelleme : 05 Ocak 2025 19:53
YÖKDİL/1 başvuruları devam ediyor. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, ilgili sınavın kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor.
YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN SON?
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre başvurular 9 Ocak'a kadar devam edecek.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.