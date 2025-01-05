Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Menteşe ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AFAD Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.43'te Menteşe ilçemizde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kaynaklı ilimizde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.