Zirve takibi sürüyor: Fenerbahçe, En-Nesyri'nin golleriyle güldü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Mücadelenin 17. dakikasında sahneye çıkan En-Nesyri sarı-lacivertlileri öne geçirdi.

Konuk ekip ise 33. dakikada Boutobba'nın şutunda Levent Mercan'a çarpan topun ağlarla buluşmasıyla skora denge sağladı.

45+5. dakikada yeniden sahneye çıkan En-Nesyri, skoru 2-1'e getirdi.

Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, 90+6. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 39'a yükseltirken lider Galatasaray ile puan farkını 8'e düşürdü.

Hatayspor ise 9 puanla 18. sırada yer aldı.

AVRUPA'NIN EN GOLCÜSÜ

Bu sezon 7 golle Avrupa'nın 10 büyük ligi ve Avrupa kupalarının lig aşamalarında en fazla kafa golü atan oyuncu Youssef En-Nesyri oldu.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Mücadelenin 55. dakikasında sarı-lacivertlilerde forma giyen Sofyan Amrabat, Rui Pedro'ya faul yaptı.

Kart sınırında bulunan Faslı oyuncu sarı kart görerek gelecek hafta oynanacak Konyaspor mücadelesinde cezalı duruma düştü.