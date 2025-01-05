Zirve takibi sürüyor: Fenerbahçe, En-Nesyri'nin golleriyle güldü
Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u Youssef En-Nesyri'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla birlikte zirveyle puan farkını 8'e düşürdü.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.
Mücadelenin 17. dakikasında sahneye çıkan En-Nesyri sarı-lacivertlileri öne geçirdi.
Konuk ekip ise 33. dakikada Boutobba'nın şutunda Levent Mercan'a çarpan topun ağlarla buluşmasıyla skora denge sağladı.
45+5. dakikada yeniden sahneye çıkan En-Nesyri, skoru 2-1'e getirdi.
Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, 90+6. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviremedi.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 39'a yükseltirken lider Galatasaray ile puan farkını 8'e düşürdü.
Hatayspor ise 9 puanla 18. sırada yer aldı.
AVRUPA'NIN EN GOLCÜSÜ
Bu sezon 7 golle Avrupa'nın 10 büyük ligi ve Avrupa kupalarının lig aşamalarında en fazla kafa golü atan oyuncu Youssef En-Nesyri oldu.
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Mücadelenin 55. dakikasında sarı-lacivertlilerde forma giyen Sofyan Amrabat, Rui Pedro'ya faul yaptı.
Kart sınırında bulunan Faslı oyuncu sarı kart görerek gelecek hafta oynanacak Konyaspor mücadelesinde cezalı duruma düştü.