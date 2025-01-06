Emekli ve memura refah payı verilecek mi?
Emekli ve memura refah payı verilecek mi?
%0 Faizli 50.000 TL Kredi!
%0 Faizli 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Karayolları 41 sözleşmeli personel alacak
Karayolları 41 sözleşmeli personel alacak
77 ilde uyuşturucu operasyonu: 1.713 kişi yakalandı
77 ilde uyuşturucu operasyonu: 1.713 kişi yakalandı
Kabine toplanıyor: Gündemde memur maaşları ve Suriye var
Kabine toplanıyor: Gündemde memur maaşları ve Suriye var
Pompa fiyatı bu gece değişecek: Benzine zam geliyor
Pompa fiyatı bu gece değişecek: Benzine zam geliyor
Vakıf kiralarına yüzde 500'e kadar zam
Vakıf kiralarına yüzde 500'e kadar zam
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışa dikkat (haritalı)
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışa dikkat (haritalı)
Orta Asya'nın enerjisi için Türkiye kilit rolde
Orta Asya'nın enerjisi için Türkiye kilit rolde
Engelliye erken emeklilik hakkı geliyor
Engelliye erken emeklilik hakkı geliyor
Otomotiv 2025'e çifte rekorla giriyor! Sıfırda 1 milyona, ikinci elde 7 milyona ulaştı
Otomotiv 2025'e çifte rekorla giriyor! Sıfırda 1 milyona, ikinci elde 7 milyona ulaştı
Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya, Fethi Sekin'i andı
Bakan Yerlikaya, Fethi Sekin'i andı
Otomotiv sektörü 2024'ü 37 milyar dolar ihracatla kapattı
Otomotiv sektörü 2024'ü 37 milyar dolar ihracatla kapattı
Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız
Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız
Bakan Şimşek'ten vergide adalet mesajı
Bakan Şimşek'ten vergide adalet mesajı
Cevdet Yılmaz: Gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: Gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz
Ehliyet alacaklar dikkat! Sınav ücretlerine zam geldi
Ehliyet alacaklar dikkat! Sınav ücretlerine zam geldi
Doğal gazını yakmayarak komşudan geçinene kötü haber
Doğal gazını yakmayarak komşudan geçinene kötü haber
DMM'den 'yeşil pasaportlulara ön vize şartı' iddiasına açıklama
DMM'den 'yeşil pasaportlulara ön vize şartı' iddiasına açıklama
Kanserden yakınını kaybedenlere tazminat ihtimali doğdu
Kanserden yakınını kaybedenlere tazminat ihtimali doğdu
Erdoğan'dan Ak Partililere: Hakkımı helal etmiyorum
Erdoğan'dan Ak Partililere: Hakkımı helal etmiyorum
ATM'lerde banknot sıkıntısı: 10, 20 ve 50 TL'lik bulunmuyor
ATM'lerde banknot sıkıntısı: 10, 20 ve 50 TL'lik bulunmuyor
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Öldüren diş çekimi! 2 hekim ve 1 anestezi uzmanı 'hatalı'
Öldüren diş çekimi! 2 hekim ve 1 anestezi uzmanı 'hatalı'
Binlerce kişinin emekliliği iptal olabilir!
Binlerce kişinin emekliliği iptal olabilir!
Yumurta kanatlandı uçuyor: Tanesi 6 TL'yi aştı
Yumurta kanatlandı uçuyor: Tanesi 6 TL'yi aştı
Bakan Tunç: Narin davasında gerekçeli karar beklenmeli
Bakan Tunç: Narin davasında gerekçeli karar beklenmeli
Emekli taban aylığı için masada iki formül var
Emekli taban aylığı için masada iki formül var
Bakanlıktan yeni hamle: Kesimhanelere kamera zorunluluğu geliyor
Bakanlıktan yeni hamle: Kesimhanelere kamera zorunluluğu geliyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Otomotiv 2025'e çifte rekorla giriyor! Sıfırda 1 milyona, ikinci elde 7 milyona ulaştı

Yaşanan tüm ekonomik ve jeopolitik zorluklara rağmen 2023 yılında olduğu gibi 2024 yılında da otomotiv satışları beklenenin üstünde gerçekleşti. Cardata CEO'su Yalçın "Büyüme trendi 2025 yılında da devam edecek" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 06 Ocak 2025 07:21, Son Güncelleme : 06 Ocak 2025 07:43
Yazdır
Otomotiv 2025'e çifte rekorla giriyor! Sıfırda 1 milyona, ikinci elde 7 milyona ulaştı

Zorlu bir yılı geride bırakan otomotiv sektörü, rekabet dolu 2025'e hızlı bir giriş yaptı. Rekorlarla dolu 2023 yılının satış adetlerini zorlayan sektörde, aralık verilerinin gelmesiyle birlikte durum netlik kazanacak. Güncel veriler ışığında pazarı değerlendiren, otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, aralık ayında 160-170 bin adetlik satış beklentisi olduğuna dikkati çekerek "2023'ün rekoru kırılabilir. Bu bantta bir satış gerçekleşmese bile, pazarın güçlü yapısını bir kez daha kanıtlanmış durumda. İkinci el tarafındaysa 2024 yılında toplam satışın 7 milyon adedi aşarak yeni bir rekor kırmasını bekliyoruz" dedi.

ENGELLİ PAYI DÜŞECEK

Yılın son haftasında devreye giren ve engelliler için tanınan ÖTV muafiyetinde yapılan değişikliklere dikkat çeken Yalçın "Sürenin 10 yıla çıkarılması, yerlilik yapının yüzde 40'a yükselmesi araç değiştirme sıklığını azaltması bekleniyor. Bu durum, 2025 yılında engelli ÖTV muafiyetli araç satışlarında düşüşe neden olabilir. Öte yandan yerli otomobil üreticileri için bir avantaj durumu söz konusu. Öte yandan Çinli üreticilere benzinli ve hibrit araçlar için getirilen ek vergi, fiyat artışlarına yol açacağı gibi Çinli markalar için dezavantajlı bir durum ortaya çıkabilir. Bu iki husus 2025'te pazar dinamikleri için önemli başlıklar" dedi.

2025'TE BÜYÜME DEVAM EDECEK

Güçlü tüketici talebinin, ötelenmiş tüketici talebiyle birleşmesi ve yenilenen kampanyalarla birlikte 2025'te dinamik bir pazar beklendiğini vurgulayan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın "Sıfır tarafında satışlarının 2025'te de 1 milyon adedin altına düşmesini beklemiyoruz. Elektrikli ve hibrit araç segmentinin artan cazibesi, sıfır kilometre araç pazarında büyümeyi destekleyecek önemli faktörlerden biri olacak. Öte yandan 2'ci el araç pazarında büyüme trendi 2025 yılında da devam edeceğini talebin güçlü kalacağını ve sıfır araç fiyatlarının yüksek seyri nedeniyle 8-9 milyon adet aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz. Fiyat avantajı, daha hızlı erişim ve geniş araç seçeneği gibi faktörler, 2'ci ele olan ilgiyi sürdürecektir. Kullanılmış araçta fiyatlarının artık normale dönmesiyle; sıfır kilometre ve ikinci el araç fiyatları arasındaki farkın artması, ikinci ele talebi artırabilir. Genel olarak her iki pazarın da büyüme ivmesini koruyacağını öngörüyoruz" dedi.

Kaynak: Ali Çelik

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber