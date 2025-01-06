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Engelliye erken emeklilik hakkı geliyor

Meclis yeni yılın ilk çalışma haftasına Sosyal Sigortalar Kanunu teklifini görüşecek. Teklifle, 2008 öncesi işe giren engellilerin emeklilik şartları değişiyor. 2008 öncesi sigorta girişli engelliler erken emeklilik hakkı kazanacak. Aile hekimliği hizmetleri, acil haller hariç haftada 40 saatten az olmamak kaydı ile bakanlıkça belirlenen kıstaslar çerçevesinde yerine getirilecek.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 06 Ocak 2025 07:38, Son Güncelleme : 06 Ocak 2025 08:35
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Engelliye erken emeklilik hakkı geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yılbaşı arası verdiği çalışmalarına salı günü devam edecek. Meclis, ilk bölümü bütçe görüşmelerinden önce geçen ve ikinci bölümü yeni yıl sonrasına bırakılan Sosyal Sigortalar Kanunu teklifinin görüşmeleriyle devam edecek. Teklifle, 2008 öncesi işe giren engellilerin emeklilik şartları değişiyor. 2008 öncesinde sigorta girişi yapılan emekliler erken emeklilik hakkı kazanacak.

31 ARALIK 2008 TARİHİ DE DAHİL

Sigortalılığı 31 Aralık 2008 (dahil) tarihinden önce başlayan ve çalışma gücü kayıp oranı, yani engellilik oranı yüzde 40 ila yüzde 49 olanlar 18 yıl sigortalılık süresini doldurmaları ve 4 bin 100 gün prim ödemeleri halinde emeklilik hakkı kazanacak. Yüzde 50 ila yüzde 59 olanlar ise 16 yıl sigortalılık süresi ve 3 bin 700 gün prim ödemeleri şartıyla yaşlılık aylığından yararlanacak.

AİLE HEKİMİNE SAAT KRİTERİ YOLDA

Aile hekimliği hizmetleri, acil haller hariç, haftada 40 saatten az olmamak kaydı ile Bakanlıkça belirlenen kıstaslar çerçevesinde ilgili aile hekiminin talebi ve o yerin sağlık idaresince onaylanan çalışma saatleri içinde yerine getirilecek. Diğer bir değişiklikle, katılım payı, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için 20 lira olacak. SGK, sağlık hizmetlerindeki katılım payını, birinci basamak sağlık hizmeti sunucularından sevk edilenler için yarısına kadar azaltmaya yetkili olacak.

550 bin çiftçinin gözü Meclis'te

Sigorta kayıtlarında eksikliği bulunduğu için gerek emeklilik süreçlerinde gerek prim eksiği yüzünden borçlu sayılan 550 bin çiftçinin kayıt altına alınamayan sigortalılık durumları, SGK sicillerine işlenecek. Böylece çiftçilerin emeklilik iş ve işlemleri de hızla sonuçlandırılacak. Teklifin yasalaşması halinde, tarımsal faaliyetlerinin başlaması ve sonlanmasına ilişkin olarak ilgili meslek kuruluşlarınca yasal değişikliğin yürürlük tarihinden önceki sürelere ait bildirim yükümlülüklerinden doğan cezalar da silinecek. Bu hükmün yürürlük tarihinden önce kanuni süresi dışında yerine getirilmiş olması veya hükmün yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde yerine getirilmesi durumunda idari para cezası uygulanmayacak.

İmalat sektörüne yeni düzenleme

Teklifle, işverene prim desteği de sağlanacak. Düzenleme ile işverenlere 4 puanlık sigorta prim desteği verilecek. İmalat sektöründe destek 5 puan olacak. Buna göre düzenleme ile işverenlere, 4 puanlık sigorta prim desteği verilecek. İmalat sektöründe çalışanlar için ise 2025-2026 yıllarında 5 puanlık destek sunulacak.

Kaynak: Uğur Duyan

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