Dolar 35,31 TL'ye geriledi
Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. 5 Ocak Pazar güncel döviz kurları şöyle...
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2025 17:16, Son Güncelleme : 06 Ocak 2025 17:21
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|35,3690
|35,3700
|35,3180
|35,3190
|Avro
|36,4000
|36,4010
|36,7930
|36,7940
|Sterlin
|43,8400
|43,8500
|44,2700
|44,2800
|İsviçre frangı
|38,8780
|38,8870
|39,1600
|39,1700
|ANKARA
|ABD doları
|35,3390
|35,4190
|35,2880
|35,3680
|Avro
|36,3600
|36,4400
|36,7530
|36,8330
|Sterlin
|43,7800
|43,9900
|44,2100
|44,4200