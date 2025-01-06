Pompa fiyatı bu gece değişecek: Benzine zam geliyor

İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 6 Ocak 2025 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, zamlı fiyatlar pazartesi gecesi yürürlüğe girecek ve 7 Ocak Salı günü itibarıyla sürücüler yeni tarifeden yakıt alacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

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