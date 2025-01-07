Benzine zam geldi: Pompa satış fiyatına yansıdı
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına 1 lira 24 kuruş zam geldi.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Benzinin litre fiyatına 1 lira 24 kuruş zam geldi. Fiyatlar gece yarısından itibaren güncellendi. Motorin grubunda ise herhangi bir değişiklik olmadı.
İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 7 Ocak 2025 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 45.30 TL
Motorin litre fiyatı: 44.77 TL
LPG litre fiyatı: 26.41 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 45.15 TL
Motorin litre fiyatı: 44.66 TL
LPG litre fiyatı: 25.87 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.78 TL
Motorin litre fiyatı: 45.33 TL
LPG litre fiyatı: 26.42 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.26 TL
Motorin litre fiyatı: 45.82 TL
LPG litre fiyatı: 26.32 TL