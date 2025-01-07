Benzine zam geldi: Pompa satış fiyatına yansıdı

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Benzinin litre fiyatına 1 lira 24 kuruş zam geldi. Fiyatlar gece yarısından itibaren güncellendi. Motorin grubunda ise herhangi bir değişiklik olmadı.

İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 7 Ocak 2025 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 45.30 TL

Motorin litre fiyatı: 44.77 TL

LPG litre fiyatı: 26.41 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 45.15 TL

Motorin litre fiyatı: 44.66 TL

LPG litre fiyatı: 25.87 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.78 TL

Motorin litre fiyatı: 45.33 TL

LPG litre fiyatı: 26.42 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.26 TL

Motorin litre fiyatı: 45.82 TL

LPG litre fiyatı: 26.32 TL