Yeni yılın ilk füzesi Kuzey Kore'den fırlatıldı

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin, Japon Denizi istikametine doğru bir balistik füze fırlattığı bildirildi.

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