Türkiye'de 2024'te 54 ilin ihracatı arttı

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılına ilişkin illere göre ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre, 2024'te mal ihracatı yüzde 2,5 artışla 262 milyar dolara yükseldi ve Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Bu ihracat değerindeki payı bakımından İstanbul, 56 milyar 837 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Bu ili 32 milyar 5 milyon dolarla Kocaeli, 23 milyar 817 milyon dolar İzmir takip etti.

Faaliyet illeri bazında geçen yıl bir önceki yıla göre en fazla artış 2 milyar 188 milyon dolarla Kocaeli'de gerçekleşti. Kocaeli'yi 2 milyar 104 milyon dolarlık artışla Çorum, 591 milyon dolarlık artışla Eskişehir izledi.