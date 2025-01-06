MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: 2 isim etkisiz hale getirildi

Zeynep Aslan ve Zeliha Mahçup'un, örgütün silahlı kadın yapılanmasında önemli görevler üstlendiği ve bölgedeki terör faaliyetlerine katıldıkları bildirildi. Güvenlik güçleri, operasyonun ardından etkisiz hale getirilen şahıslarla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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