MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: 2 isim etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın silahlı kadın örgütlenmesi içerisinde faaliyet gösteren Zeynep Aslan ve Zeliha Mahçup'u, Irak'ın Hakurk bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ocak 2025 10:06, Son Güncelleme : 06 Ocak 2025 10:12
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın silahlı kadın örgütlenmesi içerisinde faaliyet gösteren Zeynep Aslan ve Zeliha Mahçup'u, Irak'ın Hakurk bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Zeynep Aslan ve Zeliha Mahçup'un, örgütün silahlı kadın yapılanmasında önemli görevler üstlendiği ve bölgedeki terör faaliyetlerine katıldıkları bildirildi. Güvenlik güçleri, operasyonun ardından etkisiz hale getirilen şahıslarla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığını duyurdu.