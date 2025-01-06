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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kazanarak 10.085,50 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2025 18:25, Son Güncelleme : 06 Ocak 2025 18:26
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Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,33 puan artarken, toplam işlem hacmi 103,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,90 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 3,73 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin gelecek dönemde izleyeceği ticari ve ekonomik politikalara ilişkin belirsizliklerin yanı sıra dünyanın önemli ekonomilerindeki durgunluk endişeleriyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verileri ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, işsizlik oranı ile ABD'de dış ticaret dengesi ve ISM hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) öne çıkacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.150 ve 10.250 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

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