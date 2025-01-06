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AK Parti-DEM görüşmesi... AK Parti: Samimi ve olumlu bir görüşme gerçekleşti

Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Samimi ve olumlu bir görüşme gerçekleşti. Fikirlerimizi paylaştık. Daha sonraki günlerde gerekli açıklamalar yapılacaktır." dedi. Bugün Saadet Partisi ile de görüşecek olan heyetin, CHP ile görüşmesinin tarihi ise henüz net değil.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 06 Ocak 2025 15:13, Son Güncelleme : 06 Ocak 2025 15:31
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Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen DEM Parti İmralı heyetinin, Meclis turu yeni haftada da devam ediyor.

AK PARTİ-DEM PARTİ GÖRÜŞMESİ

Gün içinde Gelecek Partisi ile görüşen Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Heyetinin, ikinci durağı AK Parti'ydi.

DEM heyetini, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin kapıda karşıladı.

Görüşmede AK Parti heyetinde Güler, Zengin, Başkanvekili Efkan Ala ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik hazır bulundu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Sohbet ettik. Fikirlerimizi paylaştık. Kendilerini yolcu ettik. Daha sonraki günlerde gerekli açıklamalar yapılacaktır." dedi.

Heyet, saat 15.30'da Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile de bir görüşme yapacak.

DEM PARTİ- GELECEK PARTİSİ GÖRÜŞMESİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile heyetteki Önder görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

DAVUTOĞLU: MESELE GELECEĞİN BARIŞ İÇİNDE YAŞAYAN TÜRKİYESİNİ İNŞA ETMEK

Davutoğlu, "Geleceğin barış içinde yaşayan güçlü Türkiyesini inşa etmektir mesele. Ben ifade ettikleri hususlar için teşekkür ediyorum. Suriye ve Irak bağlamındaki gelişmeleri de gözden geçirdik, kanaatlerimizi paylaştık." dedi.

Türkiye'nin kendi iç yapısını tahkim etmesinin Suriye ve Irak'ta da barışçıl çözümlere büyük katkı sağlayacağını anlatan Davutoğlu, "İnşallah hayırlısıyla bu süreç doğru bir istikamette ilerler." ifadesini kullandı.

ÖNDER: HATİMOĞULLARI'NIN SÖZLERİ BAĞLAMINDAN KOPARILDI

Davutoğlu'nun ardından gazeteciler Önder'e DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın son açıklaması soruldu.

Hatimoğulları, "Bu tarihsel kırılmada ya pozitif bir şekilde kırılma gerçekleşecek barışı inşa edeceğiz ya negatif yönde kırılmalar gerçekleşecek ve her yer Gazze olacak. O nedenle devlet aklına biz buradan seslenmek istiyoruz. İmralı'da gerçekleşen bu görüşme yetmez, İmralı kapıları açılmalıdır, Öcalan'ın barış için, sadece Türkiye barışı değil bütün Ortadoğu barışı için de çalışabileceği fiziki koşulların sağlanması gerekir" demişti.

Önder bu sözlerin bağlamından koparıldığını söyledi.

"Bizim genel yaklaşımımız bir felaketle tarif etmek değil barış sürecini. Barış kolay bir şey değil ama dünyanın en güzel şeyi. Bu ülkeye getirecek bereketle tarif etmekten yanayız." Diyen Önder, "Kimse bu tarz yaklaşımları bağlamından koparıp üzerinde tepinmesin." ifadesini kullandı.

CHP İLE GÖRÜŞMENİN TARİHİ NET DEĞİL

Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşmenin tarihi henüz net değil. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sürece ilişkin NTV'nin sorularını yanıtladı. Özel, "Böyle bir görüşmenin olup olmayacağı, ne düzeyde olacağı, ya da bir partinin genel başkanının bu görüşmeyi yapmamasının bu sürece nasıl etki edeceğini değerlendireceğiz." açıklamasında bulundu.

BU HAFTA GÖRÜŞMELER SÜRECEK

DEM Heyeti yeni haftada Deva ve Yeniden Refah partilerinin Genel Başkanlarıyla da görüşecek.

İYİ Parti ise heyetle görüşmeyeceğini açıkladı.

CHP İmralı heyetiyle görüşecek mi? Özel net tarih vermedi

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