Dört üniversite, GYS sözlü sınavda adaylara 100 puan verdi!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 10 Kasım 2024 tarihinde devlet üniversiteleri için yaptırılan merkezi sınav sonrası yükseköğretim kurumları tarafından sözlü sınavlar yapılmaya başlandı.

Dört üniversitemiz görevde yükselmenin yazılı aşamasındaki sıralamanın değişmemesi ve çalışma barışını temin etmek amacıyla sözlü sınavda tüm adaylara 100 tam puan verdi.

Afyon, Balıkesir, Batman ve Dicle Üniversiteleri yönetimlerini almış oldukları bu karardan dolayı tebrik ediyor, darısını diğer üniversitelerimize diliyoruz.

Afyon Kocatepe Üniversitesini sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Balıkesir Üniversitesi sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Batman Üniversitesi sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Dicle Üniversitesi sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

