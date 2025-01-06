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Restoranlardaki rezervasyonlara artık ücret ödenecek

Bazı işletmeler, yasal boşluktan yararlanarak müşterilerden "rezervasyon kaporası" talep etmeye başladı. Kimi işletmeler kişi başı 500 TL gibi sabit bir ücret alırken, kimileri ise oluşturulan menü fiyatını peşin talep ediyor.

Haber Giriş : 06 Ocak 2025 11:04, Son Güncelleme : 06 Ocak 2025 11:12
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Restoranlardaki rezervasyonlara artık ücret ödenecek

Restoranlardan tepki çeken yeni uygulama: Rezervasyona da para ödenecek

Restoranlar, harcama limiti belirleme ve sosyal medya hesabına göre müşteri seçme gibi tartışmalı uygulamaların ardından şimdi de rezervasyon için kapora şartı getirdi. Daha önce yalnızca özel günlerde talep edilen rezervasyon, artık normal zamanlarda da zorunlu hale geldi. Ancak bu kez müşterilerin önceden ödeme yapması isteniyor. Yeni uygulama, tüketiciler arasında tepkiye yol açarken, işletmeler ise bu yöntemi garanti gelir sağlamak adına savunuyor.

Bazıları belirlenen menü ücretinin tamamını istiyor

Buna göre bazı restoranlar 500 lira isterken bazısı ise belirledikleri menü ücretinin tamamını istiyor. ATV'nin haberine göre İade söz konusu olduğunda ise çoğu parayı iade etmiyor.

Restoran sahipleri ise bunun doğru bir uygulama olduğunu şu sözlerle anlattı: İstatistiklere dayanarak söylüyorum en az yüzde 30'u gelmiyor. Yüzde yüz paranın alınması gerekiyor. Yoksa zarar ediyor işletmeler.

Rezervasyon için kapora ücreti yasal mı?"

Avukat İbrahim Güllü, söz konusu yasal boşluğa şu sözlerle değindi; "Kapora kavramı hukukumuzda düzenlenmedi. Bunun yerine bağlanma parası ya da cayma parası olarak iki ayrı tanım getirilmiştir. Buna göre eğer verilen para bağlanma parası ise sözleşmeden caysa dahi o meblağ iade edilecektir. Eğer verilen kapora cayma parası ise meblağ iade edilmeyecektir." dedi

Vatandaş hakkını nasıl koruyacak?

Güllü, "Rezervasyonlarından dolayı ödeme yapacaklarsa bunu bağlanma parası olarak açıklamaya yazsınlar. Rezervasyon iptali durumunda ise hemen firmaya yazılı bir bildirimde bulunsunlar tüketici heyetine başvurarak paralarının iadesini talep edebilirler." ifadelerini kullandı.

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