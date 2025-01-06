Yeni yılın ilk listesi: Çikolatada cinsel ilaç maddesi çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşların sağlığını tehlikeye düşüren ürünleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

Bakanlığın güncellediği son taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesine 5 yeni marka daha eklendi. Söz konusu markaların kıyma, köfte, peynir, kahve ve çikolata gibi yaygın tüketilen ürünlerinde hileli bileşenlere rastlandı.

Listede 'kuvvet artırıcı' olarak yer alan 'Bolld Extra Epimedyum ve kırmızı ginsengli bitki karışımlı çikolata' adlı üründe ilaç etken maddesi tespit edilmesi dikkat çekti.

İŞTE LİSTEYE YENİ KATILAN 5 MARKA VE ÜRÜNLERİ:

CENTUAR GIDA İLAÇ KOZMETİK VE KUYUMCULUK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - BOLLD EXTRA - EPİMEDYUM VE KIRMIZI GİNSENGLİ BİTKİ KARIŞIMLI ÇİKOLATA - İlaç Etken Maddesi Tespiti - ATAŞEHİR İSTANBUL

KAYDAŞ GIDA TARIM HAYV. EML. NAK. İNŞ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. - CEMALZADE - CEMALZADE TAM YAĞLI ERİTME PEYNİRİ- Natamisin Tespiti ŞARKIŞLA SİVAS

ÖZ KASAP MUSTAFA-FATOŞ ŞİMŞEK - DANA-KUZU KÖFTE Tek Tırnaklı Eti Tespiti - MURATPAŞA ANTALYA

ÖZ KASAP MUSTAFA-FATOŞ ŞİMŞEK - DANA PARÇA ET-KIYMA - Kanatlı Eti Tespiti, Tek Tırnaklı Eti Tespiti - MURATPAŞA ANTALYA

GOLD İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VIEJO RESVERATROL MOZAMBİQUE - COFFEE - İlaç Etken Maddesi Tespiti - SİLİVRİ İSTANBUL

Bu ifşalar, Bakanlık tarafından yürütülen denetimlerin ve gıda güvenliği önlemlerinin bir parçası olarak, halk sağlığını korumak ve tüketiciyi koruyarak sağlıklı gıda teminini sağlamak adına büyük önem taşıyor.