Yeni yılın ilk listesi: Çikolatada cinsel ilaç maddesi çıktı
Yeni yılın ilk listesi: Çikolatada cinsel ilaç maddesi çıktı
%0 Faizli 50.000 TL Kredi!
%0 Faizli 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
A101'lerde satılan Birşah sütlerde su çıktı
A101'lerde satılan Birşah sütlerde su çıktı
İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 46.9'luk zam teklifi reddedildi
İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 46.9'luk zam teklifi reddedildi
5 ilde ekmeğe zam geldi
5 ilde ekmeğe zam geldi
Türkiye nüfusu yaşlanıyor: Yeni bir kurul oluşturuldu
Türkiye nüfusu yaşlanıyor: Yeni bir kurul oluşturuldu
İmralı heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
İmralı heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
Pompa fiyatı bu gece değişecek: Benzine zam geliyor
Pompa fiyatı bu gece değişecek: Benzine zam geliyor
Emekli ve memura refah payı verilecek mi?
Emekli ve memura refah payı verilecek mi?
Karayolları 41 sözleşmeli personel alacak
Karayolları 41 sözleşmeli personel alacak
77 ilde uyuşturucu operasyonu: 1.713 kişi yakalandı
77 ilde uyuşturucu operasyonu: 1.713 kişi yakalandı
Kabine toplanıyor: Gündemde memur maaşları ve Suriye var
Kabine toplanıyor: Gündemde memur maaşları ve Suriye var
Vakıf kiralarına yüzde 500'e kadar zam
Vakıf kiralarına yüzde 500'e kadar zam
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışa dikkat (haritalı)
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışa dikkat (haritalı)
Orta Asya'nın enerjisi için Türkiye kilit rolde
Orta Asya'nın enerjisi için Türkiye kilit rolde
Engelliye erken emeklilik hakkı geliyor
Engelliye erken emeklilik hakkı geliyor
Otomotiv 2025'e çifte rekorla giriyor! Sıfırda 1 milyona, ikinci elde 7 milyona ulaştı
Otomotiv 2025'e çifte rekorla giriyor! Sıfırda 1 milyona, ikinci elde 7 milyona ulaştı
Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya, Fethi Sekin'i andı
Bakan Yerlikaya, Fethi Sekin'i andı
Otomotiv sektörü 2024'ü 37 milyar dolar ihracatla kapattı
Otomotiv sektörü 2024'ü 37 milyar dolar ihracatla kapattı
Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız
Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız
Bakan Şimşek'ten vergide adalet mesajı
Bakan Şimşek'ten vergide adalet mesajı
Cevdet Yılmaz: Gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: Gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz
Ehliyet alacaklar dikkat! Sınav ücretlerine zam geldi
Ehliyet alacaklar dikkat! Sınav ücretlerine zam geldi
Doğal gazını yakmayarak komşudan geçinene kötü haber
Doğal gazını yakmayarak komşudan geçinene kötü haber
DMM'den 'yeşil pasaportlulara ön vize şartı' iddiasına açıklama
DMM'den 'yeşil pasaportlulara ön vize şartı' iddiasına açıklama
Kanserden yakınını kaybedenlere tazminat ihtimali doğdu
Kanserden yakınını kaybedenlere tazminat ihtimali doğdu
Erdoğan'dan Ak Partililere: Hakkımı helal etmiyorum
Erdoğan'dan Ak Partililere: Hakkımı helal etmiyorum
ATM'lerde banknot sıkıntısı: 10, 20 ve 50 TL'lik bulunmuyor
ATM'lerde banknot sıkıntısı: 10, 20 ve 50 TL'lik bulunmuyor
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Yeni yılın ilk listesi: Çikolatada cinsel ilaç maddesi çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin listesini güncelledi. Güncellenen listede peynir, kahve, çikolata, kıyma, köfte yer aldı. İşte ifşa olan 5 yeni marka ve ürünleri...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ocak 2025 12:46, Son Güncelleme : 06 Ocak 2025 12:53
Yazdır
Yeni yılın ilk listesi: Çikolatada cinsel ilaç maddesi çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşların sağlığını tehlikeye düşüren ürünleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

Bakanlığın güncellediği son taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesine 5 yeni marka daha eklendi. Söz konusu markaların kıyma, köfte, peynir, kahve ve çikolata gibi yaygın tüketilen ürünlerinde hileli bileşenlere rastlandı.

Listede 'kuvvet artırıcı' olarak yer alan 'Bolld Extra Epimedyum ve kırmızı ginsengli bitki karışımlı çikolata' adlı üründe ilaç etken maddesi tespit edilmesi dikkat çekti.

İŞTE LİSTEYE YENİ KATILAN 5 MARKA VE ÜRÜNLERİ:

CENTUAR GIDA İLAÇ KOZMETİK VE KUYUMCULUK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - BOLLD EXTRA - EPİMEDYUM VE KIRMIZI GİNSENGLİ BİTKİ KARIŞIMLI ÇİKOLATA - İlaç Etken Maddesi Tespiti - ATAŞEHİR İSTANBUL

KAYDAŞ GIDA TARIM HAYV. EML. NAK. İNŞ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. - CEMALZADE - CEMALZADE TAM YAĞLI ERİTME PEYNİRİ- Natamisin Tespiti ŞARKIŞLA SİVAS

ÖZ KASAP MUSTAFA-FATOŞ ŞİMŞEK - DANA-KUZU KÖFTE Tek Tırnaklı Eti Tespiti - MURATPAŞA ANTALYA

ÖZ KASAP MUSTAFA-FATOŞ ŞİMŞEK - DANA PARÇA ET-KIYMA - Kanatlı Eti Tespiti, Tek Tırnaklı Eti Tespiti - MURATPAŞA ANTALYA

GOLD İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VIEJO RESVERATROL MOZAMBİQUE - COFFEE - İlaç Etken Maddesi Tespiti - SİLİVRİ İSTANBUL

Bu ifşalar, Bakanlık tarafından yürütülen denetimlerin ve gıda güvenliği önlemlerinin bir parçası olarak, halk sağlığını korumak ve tüketiciyi koruyarak sağlıklı gıda teminini sağlamak adına büyük önem taşıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber