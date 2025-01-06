Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk haftanın hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında 1. hafta, 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı.

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